اميل لحود: الجيش هو النموذج شبه الوحيد في هذه الجمهورية الذي يصلح لأن يعمم

توجه الرئيس العماد ​اميل لحود​ بـ"التعزية الى عائلات الشهداء الثلاثة الذين سقطوا خلال تأديتهم لواجبهم، كما الى ​المؤسسة العسكرية​ التي، رغم المحنة التي يشهدها ​لبنان​ على أكثر من صعيد، أثبتت أنها لا ولن تتوانى عن تقديم التضحيات من أجل الوطن والشعب".

وأضاف: "يثبت ​الجيش​، مرة جديدة، أنه المؤسسة الدستورية التي شكلت الحماية الحقيقية للوطن ولمؤسساته، كما النموذج شبه الوحيد في هذه ​الجمهورية​ الذي يصلح لأن يعمم، في مقابل نماذج أخرى تسود فيها الطائفية والمناطقية و​المحاصصة​، ويمارس فيها نهب ​المال​ العام وتسقط فيها الأخلاق والقيم".

وختم لحود: "حبذا لو يأخذ السياسيون العبرة من هذه المؤسسة وسلوكها والتزامها، رغم إنهاكها عبر السنوات بتخفيض الموازنات والتلاعب بالقيمة الشرائية لرواتب عسكرييها ورتبائها وضباطها الذين لم يبخلوا بواجبهم من دون أي نقص. تعلموا من الجيش، لمرة".

