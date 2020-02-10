النشرة: زيارة تضامنية وتعارفية من الثوار لساحة ايليا في صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان "حراك صيدا" استقبل مسيرة سيارات وبوسطات تقل من "كل ثوار لبنان" وذلك في ساحة "ثورة ١٧ تشرين" – ايليا في زيارة تضامنية وتعارفية، تحت شعار "ثورة لكل لبنان، ثورة مش لحدا، كرمال لبنان"، وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي حيث جرى اقفال مسارب "ايليا" بمختلف الاتجاهات.
ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام اللبنانية ولافتات تؤكد انه لا ثقة بحكومة الرئيس دياب، و"لا لحكومة المحاصصة"، "كونوا كثار يوم اللا ثقة"، "نحن أهل"، "منحبكن". ثم انطلق الجميع في مسيرة تجوب شوارع المدينة وصولا الى قلعة صيدا البحرية.
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