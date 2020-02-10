النشرة: زيارة تضامنية وتعارفية من الثوار لساحة ايليا في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "حراك صيدا" استقبل ​مسيرة​ سيارات وبوسطات تقل من "كل ثوار ​لبنان​" وذلك في ساحة "ثورة ١٧ تشرين" – ايليا في زيارة تضامنية وتعارفية، تحت شعار "ثورة لكل لبنان، ثورة مش لحدا، كرمال لبنان"، وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​ حيث جرى اقفال مسارب "ايليا" بمختلف الاتجاهات.

ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام اللبنانية ولافتات تؤكد انه لا ثقة ب​حكومة​ الرئيس دياب، و"لا لحكومة ​المحاصصة​"، "كونوا كثار يوم اللا ثقة"، "نحن أهل"، "منحبكن". ثم انطلق الجميع في مسيرة تجوب شوارع المدينة وصولا الى ​قلعة صيدا البحرية​.