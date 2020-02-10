اخبار العالم

النشرة: زيارة تضامنية وتعارفية من الثوار لساحة ايليا في صيدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان "حراك صيدا" استقبل ​مسيرة​ سيارات وبوسطات تقل من "كل ثوار ​لبنان​" وذلك في ساحة "ثورة ١٧ تشرين" – ايليا في زيارة تضامنية وتعارفية، تحت شعار "ثورة لكل لبنان، ثورة مش لحدا، كرمال لبنان"، وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​ حيث جرى اقفال مسارب "ايليا" بمختلف الاتجاهات.

ورفع المشاركون في المسيرة الاعلام اللبنانية ولافتات تؤكد انه لا ثقة ب​حكومة​ الرئيس دياب، و"لا لحكومة ​المحاصصة​"، "كونوا كثار يوم اللا ثقة"، "نحن أهل"، "منحبكن". ثم انطلق الجميع في مسيرة تجوب شوارع المدينة وصولا الى ​قلعة صيدا البحرية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: زيارة تضامنية وتعارفية من الثوار لساحة ايليا في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا