انقطاع مياه الشرب عن منازل جرد الضنية بسبب الجليد

تسببت برودة الطقس وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتشكل الجليد في انقطاع مياه الشرب عن البلدات والقرى في جرد الضنية، حيث تجمدت مياه الشرب في القساطل الرئيسية والفرعية.
وناشد الأهالي في البلدات والقرى التي انقطعت مياه الشرب عنها، المسؤولين إصلاح الأعطال وإعادة المياه إلى مجاريها.
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