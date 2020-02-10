انقطاع مياه الشرب عن منازل جرد الضنية بسبب الجليد

تسببت برودة ​الطقس​ وتدني ​درجات الحرارة​ إلى ما دون الصفر وتشكل الجليد في انقطاع ​مياه الشرب​ عن البلدات والقرى في جرد الضنية، حيث تجمدت مياه الشرب في القساطل الرئيسية والفرعية.

وناشد الأهالي في البلدات والقرى التي انقطعت مياه الشرب عنها، المسؤولين إصلاح الأعطال وإعادة ​المياه​ إلى مجاريها.