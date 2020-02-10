البغدادي: لن يحصل ترامب ونتانياهو من صفقة القرن على أكثر من صورةٍ تذكارية

أشاد عضو المجلس المركزي في ​حزب الله​ سماحة الشيخ حسن البغدادي ب​المقاومة​ الشريفة على امتداد محور المقاومة، وبدورها الرائد من خلال ما يُحقّقه رجالها من ضربات نوعية في مختلف الجبهات، من ​فلسطين​ إلى ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ و​أفغانستان​، ناهيك عن عاصفة ​الحرس الثوري الإيراني​ التي دكّت قاعدة عين الأسد في العراق، ممّا جعلت هذه العمليات بمجموعها، تهزّ الوجود الأمريكي ومعها حلفائها في المنطقة، معتبراً أنّ ​ترامب​ و​نتنياهو​، لن يحصلا من إعلانهما ل​صفقة القرن​ على أكثر من صورةٍ تذكارية في ​البيت الأبيض​.

وخلال ندوة فكرية نظمتها جمعية الإمام الصادق (ع) لإحياء تراث ​علماء جبل عامل​ في حسينية بلدة ​خربة سلم​ الجنوبية في ذكرى أسبوع المقاومة تحت عنوان "علماء جبل عامل في مواجهة التحديات"، اكد البغدادي إنّ صفقة القرن كان يجب أن تكون تتويجاً لسلسلة انتصاراتٍ من المفترض أن يكون قد حقّقها الأميركيون وحلفاؤهم في المنطقة، ولكن على العكس تماماً، حيث شهدنا سلسلة طويلة من الهزائم منذ الغزو الأمريكي للمنطقة وإلى اليوم، وهذا يؤشّر لصعود نجم المقاومة وأُفول المشروع الأمريكي، وعليه، فلا أفق لهذه الصفقة، ولن تكون أكثر من مشهد انتخابي.

وعن الوضع اللبناني المحلي قال الشيخ البغدادي نحن في حزب الله قرارنا كان واضحاً وجازماً، بالوقوف في وجه الفساد واستعادة ​الأموال المنهوبة​، وقد دعونا الجميع للتعاون معنا في ​مكافحة الفساد​ وإيقاف الهدر، وهذا لا يتحقق من خلال محاربة العهد والفراغ الحكومي، ولذلك نحن من الداعمين ل​حكومة​ دولة الرئيس ​حسان دياب​، كي لا يذهب البلد إلى الفراغ، ونذهب إلى المجهول، وفي نفس الوقت سنواصل مع بقية الفرقاء العمل الجاد على تحسين الأوضاع المعيشية، ومواصلة مكافحة الفساد وإيقاف الهدر.