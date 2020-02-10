الخطيب استنكر الاعتداء على الجيش: لمعاقبة المجرمين والمتورطين

استنكر نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ بشدة الاعتداء على ​الجيش اللبناني​ اثناء تأدية عناصره وضباطه مهامهم الوطنية في ​الهرمل​، فهذه الجريمة النكراء لن تثني من عزيمة جيشنا الوطني في السهر على امن الوطن وحفظ استقراره وصون سيادته، فالجيش اللبناني ضمانة لحفظ الوطن وشعبه .

وطالب سماحته بمعاقبة المجرمين والمتورطين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الجيش وتهديد امن الوطن واستقراره، متوجها بتعازيه الحارة الى ​قيادة الجيش​ وذوي الشهداء سائلا المولى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.