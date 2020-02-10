الخطيب استنكر الاعتداء على الجيش: لمعاقبة المجرمين والمتورطين

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بشدة الاعتداء على الجيش اللبناني اثناء تأدية عناصره وضباطه مهامهم الوطنية في الهرمل، فهذه الجريمة النكراء لن تثني من عزيمة جيشنا الوطني في السهر على امن الوطن وحفظ استقراره وصون سيادته، فالجيش اللبناني ضمانة لحفظ الوطن وشعبه .
وطالب سماحته بمعاقبة المجرمين والمتورطين ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الجيش وتهديد امن الوطن واستقراره، متوجها بتعازيه الحارة الى قيادة الجيش وذوي الشهداء سائلا المولى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
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