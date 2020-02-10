النشرة: الدفاع المدني انقذ شخصين بعد فقدانهما بسبب الاحوال الجوية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "عناصر ​الدفاع المدني​ في زحلة تمكنوا من العثور على شخصين في منطقة صنين كانا قد فقدا بسبب سوء الاحوال الجوية وهما بحالة جيدة وتم نقلهما ب​سيارة​ الدفاع المدني الى منطقة آمنة".

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