التقدمي عزى بشهداء الجيش: لاعلى درجات التضامن منعا للانفلات الامني

استنكر مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ في بيان، "الاعتداء المدان الذي تعرضت له دورية من ​الجيش​ في منطقة ​الهرمل​؛ والذي ذهب ضحيته ثلاثة من الجنود قضوا شهداء القيام بواجبهم في حفظ ​الأمن​؛ وتوجه بشخص رئيسه ​وليد جنبلاط​ وقيادته بالتعزية الخالصة من ​المؤسسة العسكرية​ وعائلات الجنود الشهداء؛ واكد الأهمية الأساسية للدور المنوط بالجيش على امتداد مساحة الوطن في صون السلم الأهلي وحفظ النظام والدفاع عن ​لبنان​؛ تحديدا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي تستوجب أعلى درجات التضامن والاحتضان الكامل لمنع أي انفلات أمني".

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