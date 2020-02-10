النشرة: تساقط حبات البرد في منطقة النبطية في ظل موجة من البرد القارس

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن تساقط حبات البرد في منطقة النبطية حيث غطت قشرة السيارات والطرقات، فيما يسيطر على المدينة جو من البرد القارس.

و​تساقط الثلوج​ على مرتفعات ​اقليم التفاح​ لاسيما ​مليتا​ وجبل صافي و​اللويزة​ و​جبل الريحان​.

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