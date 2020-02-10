النشرة: تساقط حبات البرد في منطقة النبطية في ظل موجة من البرد القارس

افاد مراسل "الخليج 365" في النبطية عن تساقط حبات البرد في منطقة النبطية حيث غطت قشرة السيارات والطرقات، فيما يسيطر على المدينة جو من البرد القارس.
وتساقط الثلوج على مرتفعات اقليم التفاح لاسيما مليتا وجبل صافي واللويزة وجبل الريحان.
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