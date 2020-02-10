طرق عاليه والمتن الأعلى أصبحت سالكة للسيارات كافة

اصبحت الطرق الجبلية في عاليه والمتن الأعلى سالكة للسيارات كافة، باستثناء الطريق الدولية التي تعتبر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل وذات الدفع الرباعي، بعد ذوبان طبقة الجليد التي تكونت خلال الليل، وقد رشت جارفات الثلوج في المديرج التابعة لوزارة الأشغال العامة، كميات كبيرة من الملح.
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