طرق عاليه والمتن الأعلى أصبحت سالكة للسيارات كافة

اصبحت الطرق الجبلية في ​عاليه​ و​المتن الأعلى​ سالكة للسيارات كافة، باستثناء الطريق الدولية التي تعتبر سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل وذات الدفع الرباعي، بعد ذوبان طبقة الجليد التي تكونت خلال الليل، وقد رشت جارفات ​الثلوج​ في ​المديرج​ التابعة ل​وزارة الأشغال العامة​، كميات كبيرة من الملح.

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