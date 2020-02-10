نقلت وكالة "رويترز" عن ​وزارة الدفاع التركية​ مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، اليوم الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال ​سوريا​، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تؤكد مقتل 5 جنود أتراك إثر هجوم على مركز مراقبة في شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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