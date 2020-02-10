النفايات تعطل توربينا للطاقة الكهرمائية في عيون السمك بعكار

لم تنفع كل النداءات لوقف أعمال رمي ​النفايات​ عشوائيا وبكميات كبيرة على مجرى النهر البارد الفاصل بين منطقتي الضنية-المنية وعكار في محيط بحيرات عيون السمك، رغم ما تتسبب به من أذى بيئي وصحي ومادي.

وتسبب تراكم هذه النفايات في اليومين الماضيين، بتعطل أحد توربينات توليد ​الطاقة​ الكهرمائية في محطة عيون السمك التابعة ل​شركة كهرباء البارد​، إلى حين إصلاح الأعطال.

وسبق أن وجهت شركة كهرباء البارد رسائل خطية إلى الوزارات المعنية تطالب برفع الضرر عنها ووقف كل أشكال التعدي على أملاكها.