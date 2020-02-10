النفايات تعطل توربينا للطاقة الكهرمائية في عيون السمك بعكار

لم تنفع كل النداءات لوقف أعمال رمي النفايات عشوائيا وبكميات كبيرة على مجرى النهر البارد الفاصل بين منطقتي الضنية-المنية وعكار في محيط بحيرات عيون السمك، رغم ما تتسبب به من أذى بيئي وصحي ومادي.
وتسبب تراكم هذه النفايات في اليومين الماضيين، بتعطل أحد توربينات توليد الطاقة الكهرمائية في محطة عيون السمك التابعة لشركة كهرباء البارد، إلى حين إصلاح الأعطال.
وسبق أن وجهت شركة كهرباء البارد رسائل خطية إلى الوزارات المعنية تطالب برفع الضرر عنها ووقف كل أشكال التعدي على أملاكها.
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