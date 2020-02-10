الحريري: لن نعطي الثقة غدا ولم أقرر مشاركتي الشخصية بعد

اكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن كتلة المستقبل ستحضر جلسة الثقة ولكنها تتوجه الى التصويت بـ"لا ثقة"، مشيرا الى أن المشاركة ستكون لاجل قول الكتلة لكلمتها.
واضاف: "فليطبّقوا البيان الوزاري ونحن لن نبني معارضة هدّامة إنما معارضة بناءة". وقال الحريري: "في ناس بتعطي One Way Ticket بس هي مش قدها".
واشار الى انني "أردت نقل الذكرى الى بيت الوسط "لأن في ناس عم تلعب بالشارع" وكرسالة بأنّ من يحاول أن يغلق بيت الوسط سيبقى البيت مفتوحاً للجميع وهؤلاء هم الذين حاولوا إغلاقه عند استشهاد الرئيس رفيق الحريري".
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