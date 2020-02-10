الحريري: لن نعطي الثقة غدا ولم أقرر مشاركتي الشخصية بعد

اكد رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ أن ​كتلة المستقبل​ ستحضر ​جلسة الثقة​ ولكنها تتوجه الى التصويت بـ"لا ثقة"، مشيرا الى أن المشاركة ستكون لاجل قول الكتلة لكلمتها.

واضاف: "فليطبّقوا البيان الوزاري ونحن لن نبني معارضة هدّامة إنما معارضة بناءة". وقال الحريري: "في ناس بتعطي One Way Ticket بس هي مش قدها".

واشار الى انني "أردت نقل الذكرى الى ​بيت الوسط​ "لأن في ناس عم تلعب بالشارع" وكرسالة بأنّ من يحاول أن يغلق بيت الوسط سيبقى البيت مفتوحاً للجميع وهؤلاء هم الذين حاولوا إغلاقه عند استشهاد الرئيس ​رفيق الحريري​".