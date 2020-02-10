شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" توصى بمواجهة الدروس الخصوصية داخل الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، للنزول إلى محافظة كفر الشيخ للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بالجامعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وطالب الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، بضرورة أن تقوم الجامعات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مراكز دروس خصوصية بالجامعات.

فيما قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنها تعمل الآن على إعداد مشرواع قانون خاص بتجريم الدروس الخصوصية بالجامعات، لافتة إلى أنها ستنتهى من إعداد مشروع القانون خلال دور الإنعقاد الحالى من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة الدكتورة منى عبد العاطى، بشأن انتشار المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية بالجامعات واتجاه الطلاب إلى هذه المراكز والتى يحاضر فى كثير منها عضاء هيئة التدريس أو من الهيئة المعاونة بالجامعات

ومن المُقرر أن تناقش اللجنة، خلال اجتماع لها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العظيم، بشأن سوء الإدارة فى البدء بعمليات الصيانة العاجلة فى المدارس بعد بدء العام الدراسى.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد المعز الحنفى، بشأن الموافقة على قطعة أرض لإقامة مدرسة يابانية وعدم تنفيذها حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن رفع مساحة مدرسة سوالم أبنوب – بمركز أبنوب – محافظة أسيوط، بعد صدور قرار التخصيص لها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم إدراج مدارس وادى النطرون بالبحيرة بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى منير، بشأن إهمال أرض مجمع المدارس بأرض اللواء.