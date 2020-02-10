شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"عربية البرلمان" يطالب الأوقاف بخريطة ثقافية لتجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية فى مجلس النواب، بدور وزارة الأوقاف فى مقاومة تيارات الغلو والإرهاب وتحرير مفهوم الخطاب الدينى وتصحيح المفاهيم، مطالبا إياها بصياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الدينى وترشيد الوعى الثقافى لمساندة المؤسسات المصرية فى حماية الوطن والتصدى للإرهاب ومقاومة تيارات الفساد والفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان اليوم الأثنين، لمناقشة أثر اللغة العربية فى تجديد الخطاب الدينى والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف فى ذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة، بحضور النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان.

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وأشار رسلان، إلى أن الوزارة تعمل على مجابهة التحديات التى تواجه العالم العربى، لاسيما فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا أن الوزير يجوب كل محافظات الجمهورية لعرض صحيح الإسلام وتوضيح سماحة الدين، فضلا عن تأليف العديد من الكتب فى هذا الإطار.

ولفت أحمد رسلان، إلى أن وزير الأوقاف قام بدور جيد فى العديد من الدول العربية لتوعية الشباب وتوحيد الخطاب الدينى، وحتمية مواجهة الأفكار المتطرفة.

شدد رسلان بضرورة استكمال الجهود الرامية لمواجهة التطرّف وبالإرهاب والجماعات الظلامية من خلال دور الوزارة فى هذا السياق محذرا من خطورة تفشى دور هذه الجماعات.