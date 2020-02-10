سميرة سعيد في عرس مغربي.. غنت بحماس: الله يا ربي الله- فيديو

تزور الفنانة سميرة سعيد، في الفترة الحالية، المغرب، حيث حضرت إحدى أعراس عائلتها في العاصمة الرباط.

وكشفت سميرة سعيد لجمهورها أنها تزور المغرب، من خلال نشر مقاطع فيديو “ستوري” على أنستغرام، تظهر فيها مع العروسين، وتتفاعل بالغناء مع مغني العرس، وسط تقاليد مغربية بامتياز.

مصادر مقربة من الديفا سميرة سعيد، أفادت أن حفل الزفاف، الذي أقيم، أول أمس السبت، في الرباط، يخص أحد أفراد عائلتها.

ولفتت سميرة سعيد الأنظار برشاقتها، وحفاظها على مظهر شبابي، رغم بلوغها سن 62 سنة.