الفنان التونسي لطفي بوشناق يرفض عرضا ماليا مغريا للغناء مع فنان إسرائيلي

رفض الفنان التونسي، لطفي بوشناق، عرضا ماليا مغريا، مقابل الغناء مع فنان إسرائيلي، كون ذلك ينافي قناعاته، ومبادئه، وموقفه من القضية الفلسطينية.

وحل بوشناق، أخيرا، ضيفا في برنامج إذاعي تونسي، تزامنا مع الجدل، الذي خلقته ما أطلق عليها “صفقة القرن”، وقال عن موضوع رفضه لعرض مغري مقابل تطبيع ثقافي فني مع إسرائيل: “رفضت عرضا بقيمة 400 ألف دولار لأداء ديو مع فنان إسرائيلي كون ذلك يتعارض بشدة مع تاريخي ومبادئي”، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضيته.

وزاد بوشناق في حديثه عن الموضوع: “أنا مهوس بفكرة الموت، ليس خوفا، لكن أفكر دائما فيما سيكتبه التاريخ.. أنت عابر سبيل لكن مواقفك هي التي ستبقى. والتاريخ لا يمكن شراؤه بالنقود”.

ويعتبر بوشناق من أبرز الفنانين العرب، ذوي رسائل هادفة في أغانيهم، ومن أصحاب المواقف البارزة المتعلقة بوطنه تونس، وبالعروبة كذلك.