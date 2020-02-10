جوائز الأوسكار2020 .. سابقة بالنسبة إلى أفضل فيلم وتتويج لـ”الجوكر” وبراد بيت

نال الفيلم الكوري الجنوبي “بارازايت” جائزة “أفضل فيلم”، في حفل توزيع جوائز الأوسكار صباح اليوم الاثنين، في لوس أنجلوس الأمريكية، فيما حقق بطل فيلم “الجوكر”، الممثل، يواكين فينيكس، جائزة “أفضل ممثل.

ودخل فيلم، “بارازيت”، التاريخ كأول فيلم أجنبي يفوز بجائزة أفضل فيلم، كما حقق جائزة أفضل فيلم أجنبي، وأفضل سيناريو، ونال مخرجه الكوري الجنوبي، بونغ جون هوو، جائزة أفضل مخرج.

وصنفت الممثلة، ريني زيلويغر، أفضل ممثلة في السنة، وذلك بسبب دورها في فيلم “جودي”.

براد بيت حصل على أوسكار “أفضل ممثل مساعد” عن دوره في فيلم “وانس آبون أتايم إن هوليوود”، فيما نالت لورا ديرن جائزة أوسكار “أفضل ممثلة مساعدة” عن دورها في فيلم “ماريدج ستوري”.