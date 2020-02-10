جامعة لقجع “تهنئ” الرجاء ببلوغه نصف نهائي كأس محمد السادس للأبطال

لشبه سعد فاروق – صحافي متدرب

توصل فريق الرجاء البيضاوي برسالة تهنئة من رئيس الجامعة فوزي القجع، عقب تأهله لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب.

وجاء في بلاغ جامعة الكرة “يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بتهنئة نادي الرجاء الرياضي، بعد تأهله لنصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما تجاوز في دور الربع نادي مولودية الجزائر، رغم هزيمته بهدف لصفر، مستفيدا من نتيجة الذهاب التي فاز بها بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

من جانبه، نشر فريق الرجاء بلاغا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” كلمة يشكر فيها رئيس الجامعة على التهنئة وعلى المواكبة المستمرة لمسار الفريق في البطولات الخارجية.

يشار أن فريق الرجاء الرياضي سيكون على موعد مع فريق الإسماعيلي المصري لحساب دور نصف نهاية الكأس العربية، بعد نجاحه في تجاوز عقبة المولودية الجزائرية في محطة الربع.