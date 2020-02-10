زياش يقترب من العودة إلى الميادين عقب الإصابة

هاجر لصفر – صحافية متدربة

تحدث المدير التقنيي لأجاكس أمستردام تين هاج عبر برنامج تلفيزيوني “Rondo” التابع للقناة الهولندية “Ziggo sport” عن إصابة الدولي المغربي ولاعب خط وسط نادي أجاكس أمستردام حكيم زياش، مبرزا في السياق ذاته أنه بات قريبا من العودة للميادين بعد تعافيه تدريجيا من الإصابة التي آلمت به.

وأكد المصدر ذاته أن زياش سيكون جاهزا لتدعيم الفريق ابتداء من الأحد المقبل، بعدما تجاوز مخلفات الإصابة التي تربصت به، وغيبته عن فريقه.

وتعرض زياش للاصابة إثر المباراة التي جمعت بين نادي أجاكس وسبارتا روتردام ضمن الجولة الـ19 من الدوري الهولندي، والتي فاز بها أجاكس بهدفين لواحد، وشهدت خروج زياش مصابا في الدقيقة الـ 59 من

الجولة الثانية.