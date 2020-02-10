بويوزان :”قاتلت من أجل اللعب لإسبانيا وسعيد بالفوز بكأس إفريقيا رفقة “الأسود”

قال حمزة بويوزان، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة المحترف بفريق بالما دي مايوركا الإسباني، إنه لا يهتم بانتقاده بسبب اللعب للمنتخب الوطني، مبرزا أنه يفكر بشكل إيجابي.

وأكد حمزة، في حوار مع صحيفة “بويبلو دي سبتة”، أن كل واحد حر في رأيه، وتابع”معنوياتي مرتفعة، والانتقادات لا تغير من واقع الحال شيئا، قاتلت من أجل اللعب للمنتخب الإسباني، لكنني لم أنجح في تحقيق المبتغى”.

وأضاف “أشكر عائلتي على فتحها الباب في وجهي للعب مع المنتخب المغربي، لقد كان دائما حلمي اللعب في مستويات عالية، أفكر فقط في كل ما هو إيجابي وفي الأشخاص الذين يحبونني، الباقي مجرد ضجيج، وأنا متعود على هذا النوع من التعاليق”.

وفي معرض رده عن سؤال حول نهائيات كأس العالم، قال “لازال هناك متسع من الوقت للحديث عن “المونديال”، عندما يحل فصل الصيف سأشرع في التفكير في إمكانية تحقيق هذا الحلم، وحاليا أفضل الاستمتاع باللقب القاري”.