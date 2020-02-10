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زيدان يراقب نجم مانشستر سيتي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق الإسباني يدرس إمكانية التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف"، إن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يراقب عن قرب وضعية رحيم سترلينغ مع فريقه مانشستر سيتي.

وينتهي عقد رحيم سترلينغ (25 عامًا) مع مانشستر سيتي في صيف عام 2023، ويأمل حامل لقب الممتاز، في تمديد عقد نجمه في أقرب وقت ممكن.

وأفادت الصحيفة بأن ريال مدريد معجب للغاية بموهبة رحيم سترلينغ فوق المستطيل الأخضر، حيث يرغب الملكي في خطف الدولي الإنجليزي، الذي يعد من أهم ركائز مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا.

ويدرس السماوي، منح سترلينغ، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب.

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