شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 8 والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أكدت السلطات البريطانية اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى ثمانية.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، على حسابها على موقع تويتر، أن الحالات الجديدة كانت على اتصال بحالة إصابة مؤكدة سابقة في بريطانيا. وتم نقل الحالات إلى مراكز صحية في لندن. Advertisements وتابعت الوزارة أن خبراء الصحة العامة يواصلون العمل الحثيث لتتبع من تواصل مع جميع حالات الإصابة المؤكدة. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم إن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة. ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

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