بريطانيا: كورونا الجديدة يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة

الإثنين 10 فبراير 2020

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.



و وأشارت وزارة الصحة الى أن حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة، اضافت الوزارة أن الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس، فيما حددت الوزارة مستشفى آرو بارك ومستشفى كينتس هيل بارك كمنشأتي عزل، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين مناطق موبوءة.

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وقد اعلنت بريطانيا رصد 8 إصابات بالفيروس حتى الآن ، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوما. الى ذلك بدأ العاملون والموظفون في العودة تدريجيا الى المكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين، مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.

وتسبب تفشي المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي، وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر، وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.