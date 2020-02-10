شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. التحالف يستهدف تجمعات للمليشيا في مديرية نهم والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، شباط 10، 2020، تجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في جبل صلب بالمديرية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية مجزر بمأرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. التحالف يستهدف تجمعات للمليشيا في مديرية نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.