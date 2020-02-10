بالفيديو.. كيف اطاحت عائلة الطالباني، باحلام برهم صالح

2020-02-10 | 13:39 0 مشاهدة بالرغم مما يعرف عن ذكاء برهم صالح، إلا أنه عمل خلال الفترة الماضية عكس ما رسم له الدستور فتجاوزه أكثر من مرة لا سيما في تكليف رئيس الوزراء ورفضه للمرشحين الواحد تلو الأخر بحجج مختلفة متجاوزا الكتلة الكبرى ورغبات المتظاهرين الذين رفضوا علاوي في معظم الساحات. اطراف شيعية شعرت ان صالح يتمدد خره صلاحيته ويحاول لعب دور مثير للريبة. لا سيما وأن أفراداً من الفوج الرئاسي متهم بشكل كبير بعمليات قنص المتظاهرين في بداية شهر تشرين...

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