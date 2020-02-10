عدنان درجال في بغداد اليوم.. ومؤقتة اتحاد الكرة تلتئم قريباً

وكان درجال قد اتفق مع اتحاد الكرة على التنازل عن جميع القضايا التي رفعها ضد الاتحاد مقابل استقالة جميع أعضاء الاتحاد العراقي عن منصبهم.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الخليج 365، فإن "درجال توجه الى العاصمة بغداد من اجل استكمال الاتفاق الذي تم بينه وبين اتحاد الكرة، حيث سيتنازل عن القضايا ضد الاتحاد فور تشكيل الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة التي سيتم تشكيلها قريباً".



وفيما يخص اخر مستجدات القضية التي رفعها درجال ضد الاتحاد، أوضح مصدر قضائي للسومرية نيوز، إن "وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اصطحب رئيس اتحاد الكرة المستقيل عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار الى محكمة تحقيقات الرصافة".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت إطلاق سراح مسعود وجبار بتعهد شخصي من المتهمين بالحضور امام المحكمة المختصة في حال استمرار الشكوى"، مشيراً إلى أن "درجال لم يتنازل حتى الان عن القضية، فلم يشهد عليها أي اجراء جديد".



وكان اتحاد الكرة قد قدم استقالة جماعية في السابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي، في إطار الاتفاق المبرم بينه وبين عدنان درجال.

وتم ارسال الاستقالة الجماعية الى الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث أصبح الأخير على علم بها ووافق عليها.

