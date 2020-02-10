افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن ضابطا بحريا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون في منزله غرب محافظة البصرة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا، اليوم، منزل ضابط بحري غرب مركز محافظة البصرة واطلقوا النار تجاهه ما اسفر عن مقتله في الحال"، مبينا أن "الضابط تعرض الى ٨ اطلاقات من سلاح نوع مسدس".
وأوضح المصدر أن "قوة امنية حضرت الى منطقة الحادث وفتح تحقيقا بملابساته".
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يقتلون ضابطا بحريا في منزله غرب البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.