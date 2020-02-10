مجهولون يقتلون ضابطا بحريا في منزله غرب البصرة



وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا، اليوم، منزل ضابط بحري غرب مركز محافظة البصرة واطلقوا النار تجاهه ما اسفر عن مقتله في الحال"، مبينا أن "الضابط تعرض الى ٨ اطلاقات من سلاح نوع مسدس".

وأوضح المصدر أن "قوة امنية حضرت الى منطقة الحادث وفتح تحقيقا بملابساته".