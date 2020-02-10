الصين تطور تطبيقا 'يحذر' المستخدمين من 'كورونا'

كشفت تقارير أن تطبيقا جديدا طورته الحكومة الصينية بالتعاون مع شركة تكنولوجية صُمم لتحذير المستخدمين عندما يكونون في خطر التقاط فيروس "كورونا" الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص. وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.

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