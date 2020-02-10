إخماد حريق اندلع داخل معمل نجارة جنوبي النجف

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بالنجف، الاثنين، بإخماد حريق اندلع داخل معمل نجارة جنوبي المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة فرق إطفاء بقيادة مدير دفاع مدني النجف العقيد الحقوقي رشيد ثابت رشيد أخمدت حريقاً اندلع وسط معمل للنجارة في منطقة الرضوية جنوبي المحافظة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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