إخماد حريق اندلع داخل معمل نجارة جنوبي النجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاثة فرق إطفاء بقيادة مدير دفاع مدني النجف العقيد الحقوقي رشيد ثابت رشيد أخمدت حريقاً اندلع وسط معمل للنجارة في منطقة الرضوية جنوبي المحافظة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الحادث".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.