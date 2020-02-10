مقتل 30 شخصا على الأقل شمال شرقي نيجيريا في هجوم مسلح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قًتل 30 شخصا على الأقل، الإثنين، في هجوم بولاية بورنو التي تشهد اضطرابات شمال شرقي نيجيريا.
وقال المتحدث باسم سلطات الولاية أحمد عبد الرحمن بندي، في بيان، إن الإرهابيين "قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا" في اعتداء وقع مساء الأحد واستهدف قرية أونو وحركة السير فيها.
ولم تعلن جهة، على الفور، مسؤوليتها عن الهجوم.
وتتعرض المنطقة للعديد من الهجامات الإرهابية التي يشنها عادة تنظيمي بوكو حرام وداعش الإرهابيين.
وأدى النزاع مع بوكو حرام وتنظيم داعش في غربي أفريقيا إلى مقتل 35 ألف شخص ونزوح حوالي مليوني من منازلهم منذ عام 2009.
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