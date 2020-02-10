هجمات القبعات الزرقاء وميزانية ترامب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

وتطالعون في السياسة: هجمات ”القبعات الزرقاء“ تشعل غضب العراقيين مجددا ضد إيران، ونفي عون لـ“هيمنة“ حزب الله على حكومة لبنان يثير انتقادات، وأمريكا تحذر إسرائيل من ضم أراضٍ قبل ترسيم الخرائط: يهدد خطة ترامب، والإمارات ووحدة الصف اليمني.. دعم جوهري يفضح مؤامرات الإخوان.

رئيس ”ميونيخ للأمن“ يحث إيران على وقف تهديداتها بالمنطقة، فلسطين: الرفض الأفريقي لخطة ترامب يثبت أننا لسنا وحدنا، وتركيا ترسل تعزيزات لإدلب لوقف تقدم الجيش السوري، وقمة استثنائية بجنوب أفريقيا مايو المقبل حول ”إسكات السلاح".. موضوعات أخرى يمكن الاطلاع عليها.

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وتقرأون في الاقتصاد: ”بلومبرج“ تكشف عن بنود ميزانية ترامب المرتقبة، وما بعد بريكست.. بريطانيا تعتزم إقامة 10 موانئ حرة بنهاية 2020.

وفي الرياضة: بعد الريمونتادا بـ9 أشهر.. الأحداث السعيدة تتواصل في ليفربول.

وتجدون في المنوعات: الحب في زمن ”الكورونا“.. زفاف جماعي بكوريا الجنوبية.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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