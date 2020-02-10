الاتحاد الأفريقي يعتزم تشكيل بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن الأفريقي، أن الاتحاد الأفريقي سيرسل بعثة تقييم للوضع في ليبيا لمعرفة مدى احترام وقف إطلاق النار.

شرقي أكد ذلك، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي على هامش القمة الأفريقية الـ33 بأديس أبابا.

وقال إن القادة الأفارقة أكدوا في قمتهم الـ33 بأديس أبابا ضرورة احترام وقف إطلاق النار والتدخلات الخارجية في ليبيا.

وأشار إلى أن القمة الأفريقية رحّبت بمخرجات برلين بشأن الوضع في ليبيا، موضحة أنه سيشارك في مؤتمر لمتابعة هذه الأزمة في ميونيخ الألمانية يوم 16 فبراير/شباط الجاري.

وتابع: "قدمنا تقريرا عن حالة السلم والأمن في القارة للقادة الأفارقة تضمن الأوضاع الراهنة والتقدم الذي أحرز في بعض دول القارة".

وحذر من أن العديد من المسلحين في ليبيا تمكنوا من الانتقال إلى الساحل الأفريقي ووصلوا إلى منطقة بحيرة تشاد.

وأكد أن الجماعات المسلحة تشكل تهديدا مستمرا الآن؛ لأنه ظهرت بحوزتهم أسلحة جديدة وطرق متطورة في قتل المدنيين الأبرياء.

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وفيما يتعلق بالوضع في السودان، أوضح مفوض السلم والأمن الأفريقي أن قمة أديس أبابا أعربت عن ارتياحها بالتقدم الذي أحرز في هذا البلد وتشكيل الفترة الانتقالية.

وتابع: "الاتحاد الأفريقي قلق من الوضع الاقتصادي في السودان، والقادة دعوا إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف: "لجنة حكماء أفريقيا قررت الوقوف إلى جانب السودان وسترسل مبعوثا لها لواشنطن ولندن وبركسل لرفع اسمه من قائمة الإرهاب".





وعن جنوب السودان، أشار إلى أنه تبقت 13 يوما فقط على المهلة التي اتفق عليها الأطراف هناك وهي 100 يوم، لافتا إلى أن قضايا عدد الولايات وحدودها لا تزال المعضلة التي لم يتفق عليها.

وذكر أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار التقيا بعدد من القادة الأفارقة.

ونبه على أنه خلال القمة الأفريقية تم الاتفاق على عدم السماح بتأخير أكثر حول تنفيذ اتفاق السلام.

واختتم شرقي حديثه بقوله: "بشأن صندوق السلام في القارة فقد بلغت أمواله التي تم الإاسهام بها من الدول الأفريقية 164 مليون دولار، وهذه الأموال يتصرف فيها مجلس السلم والأمن الأفريقي".

وتحت شعار "إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا"، انطلقت الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ33، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.