تفجير إرهابي بجوار مدرسة غرب طرابلس وإصابة تلاميذ

أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، وقوع تفجير إرهابي في بمدرسة بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وأنباء عن إصابة 3 تلاميذ.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابعة للجيش) "وقع تفجير إرهابي بمدرسة الجيل الصاعد بمنطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية بحقيبة متفجرة الساعة 9 صباحا" بالتوقيت المحلي.

وتابع المركز، في بيان "هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية المعروفة لتنظيمات داعش وأنصار الشريعة وشورى بنغازي وجبهة النصرة ومن على شاكلتها".

Advertisements

هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير أدي لإصابة 3 طلاب.

وتشهد بعض مدن الغرب الليبي مثل طرابلس ومصراتة والزاوية انتشارا كبيرا للمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

وتدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تلك المليشيات وتقدم لها الدعم المالي والمناصب الدبلوماسية الرفيعة.

وأبرز تلك المليشيات في مدينة الزاوية هي مليشيا "النصر" و"السلوفي" و"الفار" و"البيدجا" و"غرفة الثوار" و"الأبح".

ويتخوف مراقبون من تعزيز الانفلات الأمني بالغرب الليبي خاصة بعد استعانة فايز السراج بمرتزقة سورية للقتال في صفوفه ضد قوات الجيش الوطني الليبي، الذي أطلق عملية عسكرية لتطهير طررابلس من المليشيات منذ أبريل/نيسان الماضي.