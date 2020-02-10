الرئيس الصيني: سنفوز في حربنا ضد "كورونا"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الإثنين، أن بلاده ستفوز في حربها ضد تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال بينغ، في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني، إن بكين ستتخذ المزيد من التدابير العاجلة لاحتواء انتشار الفيروس في مقاطعة هوبي.

وأضاف أن بلاده تعمل على تسريع وتيرة تطوير العقاقير التي لها آثار سريرية إيجابية ضد الفيروس الجديد.

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وشدد بينغ على أن خطة الإصلاح الاقتصادي الصينية المرصودة على المدى الطويل لم تتغير، لافتا إلى أن بكين لن تتوانى عن السعي الدؤوب لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت الصين انتشار الفيروس الجديد منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي غير أن معدلات انتشاره زادت منتصف الشهر الماضي؛ إذ ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا الجديد، متخذة إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا القاتل في الصين إلى 908 أشخاص بحلول نهاية أمس الأحد، بعد حدوث 97 حالة وفاة جديدة بين المصابين.