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الحرارة في بشري وصلت ليلا إلى 10 تحت الصفر وصعوبة في إزالة طبقات الجليد

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وصلت ​درجات الحرارة​ في بشري ليلا إلى 10 تحت الصفر، أما في الارز إلى ما دون ال 14 تحت الصفر، مما أدى إلى تشكل طبقات من الجليد تفوق ال 10 سنتم على الطرق، وبالتالي شل ​حركة المرور​ في المنطقة.

وتعاني جرافات ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ و​البلديات​ صعوبة بازالة هذه الطبقات من الجليد، بفعل تدني الحرارة الذي يستمر حتى ساعات الصباح الاولى، وينصح رئيس مركز الارز لجرف ​الثلوج​ داني الفخري بتوخي الحذر خلال ​القيادة​، ودعا المواطنين إلى عدم سلوك طريق بشري الارز الا للسيارات المجهزة والرباعية الدفع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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