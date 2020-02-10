الحريري تراس اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية خصص لمناقشة اخر المستجدات

تراس رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سعد الحريري​ منذ ​الساعة​ الواحة والنصف في ​بيت الوسط​ اجتماعا ل​كتلة المستقبل​ النيابية خصص لمناقشة اخر المستجدات والأوضاع العامة في البلاد. إضغط للمزيد

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