افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "​الجيش السوري​ قصف ​مطار تفتناز​ في ​ريف ادلب​ بالقرب من نقاط للقوات التركية المتقدمة وانباء عن اصابة عدد من الجنود الاتراك ومقتل عدد منهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انباء عن اصابة عدد من الجنود الاتراك بقصف للجيش السوري على مطار تفتناز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.