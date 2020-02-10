النشرة: اقفال مسارب تقاطع ايليا في صيدا من قبل محتجين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اقفال مسارب تقاطع ايليا في صيدا من قبل حراك صيدا بانتظار وصول المحتجين من باقي ساحات الحراك في لبنان إضغط للمزيد

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