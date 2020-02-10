الشيخ قبلان: الاعتداء الاثم على الجيش عدوان على كل اللبنانيين

استنكر رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​ بشدة جريمة الاعتداء على ​الجيش اللبناني​ في عمل غادر وجبان حصد شهداء وجرحى كانوا يقومون بواجبهم الوطني في حفظ الامن وتوفير الاستقرار والاطمئنان للمواطنين.

ورأى سماحته ان هذا الاعتداء الاثم عدوان على كل اللبنانيين الذين يرون في جيشهم الضامن للامن والاستقرار والركيزة الاساسية في حفظ الوطن وشعبه، من هنا نطالب بتكثيف التحقيقات وانزال اشد العقوبات بالمجرمين ليكونوا عبرة لغيرهم.

وعزى سماحته ​قيادة الجيش​ وذوي الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.