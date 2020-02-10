دريان: الجريمة النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني طالت كل اللبنانيين

تقدم مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ من قيادة ​الجيش اللبناني​ بالتعزية بالجنود الذين قضوا إثر تعرض دورية لكمين بمنطقة ​الهرمل​، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وعبر في تصريح له عن قلقه واسفه وإدانته للتعرُّض للجيش اللبناني صمام الأمان وحامي الوطن، واكد ان الجريمة النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني طالت كل اللبنانيين المؤمنين بمؤسساتهم العسكرية في حفظ ​الأمن​ والنظام وترسيخ الاستقرار في البلاد.

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