رئيس المجلس الماروني اتصل بقائد الجيش مستنكرا استهداف الجيش: بالغ الخطورة

أجرى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ اتصالا هاتفيا بقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، مستنكرا الإعتداء الذي استهدف الجيش في ​الهرمل​، وأدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عدد من عناصره.

ووصف هذا العمل ب "الإجرامي وبالغ الخطورة، وهو إعتداء مشين على أبناء مؤسسة ​الجيش الوطني​ التي ترعى أمن جميع اللبنانيين".

كما، وجه الخازن التعازي الى ​قيادة الجيش​ ولعائلات الشهداء العسكريين، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ودعا الى "مضاعفة الجهود التي يقوم بها الجيش و​القوى الأمنية​، لكشف المخططين لهذه الأعمال الإرهابية وإنزال أشد العقوبات في حقهم".