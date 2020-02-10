رئيس المجلس الماروني اتصل بقائد الجيش مستنكرا استهداف الجيش: بالغ الخطورة

أجرى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن اتصالا هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، مستنكرا الإعتداء الذي استهدف الجيش في الهرمل، وأدى الى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح عدد من عناصره.
ووصف هذا العمل ب "الإجرامي وبالغ الخطورة، وهو إعتداء مشين على أبناء مؤسسة الجيش الوطني التي ترعى أمن جميع اللبنانيين".
كما، وجه الخازن التعازي الى قيادة الجيش ولعائلات الشهداء العسكريين، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ودعا الى "مضاعفة الجهود التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية، لكشف المخططين لهذه الأعمال الإرهابية وإنزال أشد العقوبات في حقهم".
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