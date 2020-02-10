فضل الله: الاعتداء على الجيش اعتداء على أمن اللبنانيين

استنكر السيد علي فضل الله الاعتداء الآثم الذي تعرضت له دورية للجيش اللبناني في مدينة ​الهرمل​ وأدى لاستشهاد ثلاثة من عناصر الجيش وعدد من الجرحى.

ورأى ان أي اعتداء على ​الجيش اللبناني​ يمثل اعتداء على أمن اللبنانيين وسلامتهم وعلى السلم الاهلي في البلد، لان الجيش هو الضمانة الاساسية لهذا السلم والمس فيه يصيب الاستقرار في هذه المرحلة حيث البلد بأمس الحاجة للاستقرار الأمني.

ودعا فضل الله الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في دراسة أسلوب التعامل مع القضايا التي تتصل بهذه المنطقة سواء على مستوى الإهمال المزمن الذي يصيبها أو في المسائل الامنية المتصلة بها لوقاية هذه المنطقة من آي تداعيات ولكي لا تتكرر هذه المأساة.