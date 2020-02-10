طرابلسي وعد بدعم المركز التربوي في مساعيه لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة

زار الدكتور النائب القسيس ​إدكار طرابلسي​ رئيسة ​المركز التربوي للبحوث والانماء​ الدكتورة ​ندى عويجان​ في مكتبها في ​الدكوانة​، وتباحثا في إدخال موضوع ​التعليم المهني​ وموضوع التعليم الدامج والبرامج المتخصصة لذوي الصعوبات التعلمية في المناهج، ووعد النائب طرابلسي دعم المركز التربوي في مساعيه لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.﻿ إضغط للمزيد

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