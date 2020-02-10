وهاب: غداً تسمعون في مجلس النواب جوقات الشتامين والمهرجين والمنافقين

اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "غداً تسمعون في ​مجلس النواب​ جوقات الشتامين والمهرجين والمنافقين والسراقين ونزيد عليهم مجدداً المرابين وكلهم شاركوا في ​السلطة​ ونهبوا أو سكتوا عن النهب غداً سيعطون الدروس ل​حسان دياب​ وحكومته على أساس أنه رئيس حكومة منذ ثلاثين عاماً . وطن يحب النفاق والمنافقين". إضغط للمزيد

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