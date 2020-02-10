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وفاة شقيقين سوريين اختناقا في القليعات

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تم العثور صباح اليوم، على الشقيقين السوريين ف. ع. س. (مواليد 1989) و ل. ع. س. (مواليد 2001)، جثتين داخل شقتهما في بلدة القليعات في ​كسروان​.

وعلى الفور، حضرت عناصر من ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وعناصر ​الدفاع المدني​، وبوشرت التحقيقات ليتبين أن سبب الوفاة تنشقهما ​الغاز​ من مدفأة في داخل الغرفة.

ونقل عناصر الدفاع المدني الجثتين إلى ​مستشفى​ الحاج في ​عشقوت​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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