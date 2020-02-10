وفاة شقيقين سوريين اختناقا في القليعات

تم العثور صباح اليوم، على الشقيقين السوريين ف. ع. س. (مواليد 1989) و ل. ع. س. (مواليد 2001)، جثتين داخل شقتهما في بلدة القليعات في ​كسروان​.

وعلى الفور، حضرت عناصر من ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية وعناصر ​الدفاع المدني​، وبوشرت التحقيقات ليتبين أن سبب الوفاة تنشقهما ​الغاز​ من مدفأة في داخل الغرفة.

ونقل عناصر الدفاع المدني الجثتين إلى ​مستشفى​ الحاج في ​عشقوت​.