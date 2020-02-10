درويش: مؤسسات الدولة تعاني من الترهل وعدم إمكانية اتخاذ مبادرات

دعا النائب ​علي درويش​ في مداخلة بالندوة التي دعت اليها شبكة التحول الرقمي في ​لبنان​ بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية تحت عنوان "تشريع حماية البيانات: هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات"، في اوتيل رديسون بلو في ​عين المريسة​، "المجتمعين القانونيين والتقنيين وموظفي ​القطاع العام​ الذين حضرو الى أخذ مبادرات وتقديمها ضمن الاطر المتعارف عليها وسنكون داعمين لها."

وتحدث درويش عن مبادرات من ​القطاع الخاص​ وتوصيات تشريعية وتقنية مقرونة مع آليات عمل وتحديد مسؤوليات وجداول زمنية لتطبيق اَي مسودة عمل لحماية البيانات وكذلك تطبيقها ضمن مؤسسات الدولة التي تعاني من الترهل وعدم إمكانية اتخاذ مبادرات أساسية في الواقع الذي تعيشه حاليا.