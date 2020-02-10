السفير البريطاني: يبقى الجيش اللبناني المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان

تقدم ​السفير البريطاني​ في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ بالتعازي من أهالي وأصدقاء عناصر الذين قتلوا خلال ادائهم واجبهم. واكد السفير البريطاني في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه "يبقى ​الجيش اللبناني​ المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، وتعاوننا مستمر". إضغط للمزيد

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