فريد البستاني: كفى استنزافا للجيش في زواريب داخلية

اشار النائب ​فريد البستاني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "مرة جديدة يقدم ​الجيش​ الباسل القرابين على مذبح الوطن، كفى استنزافا للجيش في زواريب داخلية. المجد والخلود للشهداء الابرار وكل التعازي لاهلهم وذويهم".

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