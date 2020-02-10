الشيخ حسن: الجيش الضامن الاساس للسلم الاهلي

توجه شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ في تصريح، بالتعزية من ​الجيش​ قيادة وأفرادا؛ ومن ذوي عائلات الجنود "الذين قضوا في منطقة الهرمل في حادثة مستنكرة ومدانة ومرفوضة"؛ مشددا في تصريح على "أهمية أن يتعزز الالتفاف الوطني حول مؤسسة الجيش لكي تبقى الضامن الاساس للسلم الاهلي ومنع التفلت الأمني وضبط الحدود والدفاع عن ​لبنان​"؛ مؤكدا "ضرورة كشف المرتكبين وسوقهم إلى العدالة".

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