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الطرق الدولية والداخلية في عاليه مقفلة بسبب طبقة الجليد

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أقفلت الطرق الدولية والداخلية في منطقة ​عاليه​ و​المتن​ الاعلى بسبب طبقة الجليد، التي تكونت بفعل الصقيع و​درجات الحرارة​ التي وصلت إلى ما دون الصفر.

ورشت جارفات ​الثلوج​ في ​المديرج​ التابعة ل​وزارة الأشغال العامة​ كميات كبيرة من الملح فجر يوم، الامر الذي يساعد في إذابة الجليد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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