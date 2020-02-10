الطرق الدولية والداخلية في عاليه مقفلة بسبب طبقة الجليد

أقفلت الطرق الدولية والداخلية في منطقة عاليه والمتن الاعلى بسبب طبقة الجليد، التي تكونت بفعل الصقيع ودرجات الحرارة التي وصلت إلى ما دون الصفر.
ورشت جارفات الثلوج في المديرج التابعة لوزارة الأشغال العامة كميات كبيرة من الملح فجر يوم، الامر الذي يساعد في إذابة الجليد.
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