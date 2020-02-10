الطرق الدولية والداخلية في عاليه مقفلة بسبب طبقة الجليد

أقفلت الطرق الدولية والداخلية في منطقة ​عاليه​ و​المتن​ الاعلى بسبب طبقة الجليد، التي تكونت بفعل الصقيع و​درجات الحرارة​ التي وصلت إلى ما دون الصفر.

ورشت جارفات ​الثلوج​ في ​المديرج​ التابعة ل​وزارة الأشغال العامة​ كميات كبيرة من الملح فجر يوم، الامر الذي يساعد في إذابة الجليد.

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